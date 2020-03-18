كانبيرا 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأصدر مجلس الإفتاء في مجلس الأئمه الأسترالي فتوى رسميه أجاز فيها الصلاه في البيوت لمواجهة تفشي فيروس كورونا .وأكدت الفتوى أن ما نشهده حاليًا من انتشار وباء الكورونا يعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين المسلمين حضور صلاه الجماعه والجمعة في المساجد والصلاه في بيوتهم أو أماكنهم التي يتواجدون فيها كرخصه شرعيه وإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأوبئه والأمراض .// انتهى //09:08ت م0015