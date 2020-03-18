عام / مجلس الافتاء الأسترالي يصدر فتوى للصلاه في البيوت لمواجهة تفشي فيروس كورونا
الأربعاء 1441/7/23 هـ الموافق 2020/03/18 م واس
كانبيرا 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس
أصدر مجلس الإفتاء في مجلس الأئمه الأسترالي فتوى رسميه أجاز فيها الصلاه في البيوت لمواجهة تفشي فيروس كورونا .
وأكدت الفتوى أن ما نشهده حاليًا من انتشار وباء الكورونا يعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين المسلمين حضور صلاه الجماعه والجمعة في المساجد والصلاه في بيوتهم أو أماكنهم التي يتواجدون فيها كرخصه شرعيه وإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأوبئه والأمراض .
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09:08ت م
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