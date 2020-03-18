القاهرة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا تقديره للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة، وأهمية تعزيز التعاون الإستراتيجي بين دول حوض النيل.وأفادت بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري سلّم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس بوروندي بيير نيكرونزيزا تتضمن تطورات ملف سد النهضة، وذلك في مستهل جولة تشمل سبع دول إفريقية.ونوّهت صحف الأربعاء إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 196 حالةً بعد تسجيل 30 حالة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل عدد الوفيات إلى ست حالات، مشيرةً في الوقت ذاته إلى إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن حزمة إجراءات اقتصادية ومصرفية لمواجهة تداعيات كورونا.وأشارت إلى تكليف الرئيس العراقي برهم صالح محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.وسلّطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً مطالبة 64 عضوًا بالكونجرس الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف هدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.وواكبت صحف مصر في متفرقات أخرى تطورات تفشي فيروس "كورونا" والجهود الدولية المبذولة للسيطرة عليه، موضحةً أن فرنسا فرضت حجرًا صحيًا شاملًا في البلاد، كما أطلقت ألمانيا حزمة دعم مالي لدعم قطاعات الصحة والمال والعمل.// انتهى //10:17ت م0021