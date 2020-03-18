إسلام آباد 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي حث الشعب الباكستاني على التصرف بمسؤولية مع فيروس كورونا.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 237 حالة مؤكدة بعد ظهور عشرات الإصابات الجديدة في العائدين من إيران.واهتمت بتحميل أحزاب المعارضة الحكومة مسؤولية انتشار فيروس كورونا في البلاده لعدم تصرفها بشكل جيد مع الآف الزوار العائدين من إيران.وأشارت إلى إعلان القوات المسلحة الباكستانية عن فتح مستشفياتها العسكرية وجميع المرافق الطبية التابعة لها أمام الشعب لتوفير الخدمات اللازمة للمصابين بفيروس كورونا.وتابعت زيارة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي إلى الصين واتفاق البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وسلطت الضوء على استمرار تراجع مؤشرات الأسهم الباكستانية بشكل قياسي نظراً لتأثر الاقتصاد الوطني بفيروس كورونا.وتناقلت في الشأن الإقليمي والدولي سماح السلطات الصينية رسمياً ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا، وإغلاق الاتحاد الأوروبي حدوده لمدة 30 يوماً للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //11:20ت م0034