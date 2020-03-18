مكة المكرمة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واستقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة، بترجمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، كذلك ترجمة توجيهات معالي رئيس شؤون الحرمين وفتاوى هيئة كبار العلماء، حيث تبذل الإدارة دوراً بارزاً في إيصال تلك الجهود باللغات الخمس للعالم أجمع وهي: (الإنجليزية، والأردية، والفارسية، والملايو، والفرنسية).وعدّ المدير العام للإدارة العامة للغات والترجمة المهندس وسام مقادمي، الإدارة منبراً إرشادياً دعوياً من البيت العتيق لغير الناطقين بالعربية، حيث لا تتوانى في تسخير كل ما لديها من إمكانيات للوقوف جنباً إلى جنب مع القيادة الحكيمة -أيدها الله-، بمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.وأوضح مقادمي، أن منسوبي الإدارة يبذلون قصارى الجهود وبشتى السبل والوسائل في نقل وإيصال المقاصد الشرعية الواجب عملها لمنع انتشار فيروس كورونا للمستفيدين في سبيل الوقاية من الأمراض والأوبئة في ظل توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، حيث يحملون بالغ الاستشعار لهذا المكان وعظمته.// انتهى //11:22ت م0035