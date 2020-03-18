كابل 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسسقط ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بين قتلي ومصابين في صفوف الشرطة وأفراد الجيش بأفغانستان في هجمات متفرقة في ثلاثة أقاليم مختلفة.ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين أمنيين في إقليم بلخ الشمالي، قولهم إن مدنيًا وجنديًا بالجيش قٌتلا في هجوم شنه مسلحون من طالبان في منطقة شاهار بولاك.من ناحية أخرى، أفاد مسؤولون بقيادة شرطة هلمند أن مسلحين مجهولين قتلوا شرطيًا وأصابوا آخر في هجوم بمنطقة بولان.وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم قيادة شرطة كابيسا شقيق شوريش أن انفجار قنبلة على جانب الطريق أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة آخر في الإقليم.// انتهى //11:28ت م0036