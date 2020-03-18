جيزان 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على محافظات صبيا, والداير بني مالك، و العارضة، و فيفا، و هروب, وأبو عريش, وأحد المسارحة, والحرث, والدرب, الريث, والطوال, العيدابي, وبيش, وصامطة, وضمد, وفرسان، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //11:32ت م0037