رام الله 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم آخر مستجدات وباء فيروس كورونا في فلسطين والعالم، حيث وصل عدد الإصابات إلى 44 بعد تسجيل 3 حالات جديدة الليلة الماضية في بيت ساحور.وأشارت صحف الأربعاء إلى تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التمسك بمبادرة السلام العربية، وانهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، سبعة مواطنين فلسطينيين من الضفة، بينهم مدير نادي الأسير في القدس.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات عمليات القمع والملاحقة والاعتقال العنصرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال وشرطته بحق عدد من المشاركين في المبادرات الشبابية المقدسية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" في مدينة القدس المحتلة، وبحق عدد من الشبان ممن بادروا إلى توزيع نشرات وتعليق منشورات توعوية بشأن الوقاية من هذا الفيروس، بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية على القدس".وأولت صحف الصباح اهتمامًا بترحيب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برسالة وقعها 64 عضوا في الكونغرس الأميركي موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، تطالب بمسائلة إسرائيل على إساءة استخدامها للمساعدات الأمريكية العسكرية وفحص امتثالها للمتطلبات التي يطبقها قانون مراقبة تصدير الأسلحة لضمان عدم استخدام المعدات التي توفرها الولايات المتحدة لتدمير منازل الفلسطينيين.ونشرت صحف هذا اليوم خبر تكليف الرئيس العراقي برهم صالح ، عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما.وتحدثت عن اعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، حظر التجول من اليوم، من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في إطار التدابير الاستثنائية التي اتخذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".// انتهى //11:34ت م0038