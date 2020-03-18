إسلام آباد 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واساتفقت باكستان والصين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية شاملة.جاء هذا الاتفاق خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي إلى الصين خلال اليومين الماضيين.وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية اليوم في إسلام آباد أن الرئيس علوي التقى في الصين بعدد من المسئولين على رأسهم الرئيس شي جين بينغ.وأضاف أن "الرئيسين الباكستاني والصيني أكدا على أن فيروس كورونا الجديد، بات يشكل خطرًا يهدد العالم بأسره، وشددا على ضرورة تضافر الجهود بين كافة دول العالم من أجل التغلب على الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا".وتناول الرئيسان الباكستاني والصيني خلال المباحثات التي جرت بينهما في بكين العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجددان العزم دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بمصالح بلديهما الوطنية.// انتهى //11:37ت م0040