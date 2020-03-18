طرابلس 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض سلامة الأربع حالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا مؤكدًا أن الفحوصات المختبرية أثبتت سلبية نتائج تحاليلها وأنها خالية من المرض.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرةً إلى مواصلة اختراق طرفي الصراع للهدنة في عدة محاور جنوب العاصمة.ونقلت صحف الأربعاء دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى وقف الاقتتال في البلاد لأغراض إنسانية تتيح المجال لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:38ت م0041