طوكيو 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واستراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتسجل تراجعا 17 % منذ بداية الأسبوع الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.ونزل خام القياس العالمي برنت 43 سنتا ما يعادل 1.5 % إلى 28.30 دولار للبرميل .وتراجع الخام الأمريكي 47 سنتا ما يعادل 1.7 % إلى 26.48 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 26.20 دولار هو أيضا أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات.// انتهى //11:40ت م0042