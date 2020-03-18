الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم، تأجيل اللقاءات الثلاثة الأولى لموسمه الذي كان من المقرر أن ينطلق في أبريل المقبل، بسبب المخاوف العالمية من تفشي فيروس كورونا المستجد.وبذلك، سيتم إرجاء لقاءات الدوحة (17 أبريل) وشنغهاي (16 مايو)، ولقاء كان من المقرر في التاسع من مايو في مدينة صينية ثانية لم تكن هويتها قد حددت بعد.وأوضح المنظمون في بيانهم أن قرار التأجيل "اتخذ بعد تشاور وثيق مع اللجان المنظمة، السلطات المحلية، والاتحاد الرياضية الناظمة".وأفاد المنظمون عن تحديد 13 أغسطس موعداً جديدا للقاء شنغهاي، في حين ترك تحديد موعد جديد للقاءين الآخرين إلى وقت لاحق، مع التلميح إلى أنهما قد يقاما بعد اللقاء الختامي لموسم الدوري الماسي، المقرر في زوريخ السويسرية بين 9 ـ 11 سبتمبر المقبل.وأدى فيروس كورونا المستجد إلى فرض قيود واسعة عالمياً على حركة التنقل والسفر، ودفع إلى إرجاء العديد من الأحداث الرياضية في مختلف المنافسات وفرض ما يشبه شللا كاملا عليها في الفترة الراهنة.// انتهى //11:42ت م0043