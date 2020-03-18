عواصم 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واستراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ طغت المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا على تدابير تحفيز أمريكية كبيرة لدعم الشركات واحتواء الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.فقد هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9 بالمئة، فيما تصدرت بورصتا لندن وألمانيا التراجعات.وأغلق المؤشر القياسي مرتفعًا بأكثر من اثنين بالمئة أمس إذا أعلنت إسبانيا عن خطة تحفيز ضخمة لمكافحة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، لكن الأسهم العالمية تراجعت مجددًا اليوم إذ عادت المخاوف بشأن تأثير الفيروس على الأوضاع المالية للشركات إلى الصدارة.// انتهى //11:49ت م0048