جيزان 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وذلك بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مع تساقط زخات من البرد تتخللها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها من اليوم وحتى نهاية الاسبوع .ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الاجواء وخاصة عند تدني مدى الرؤية .وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.وحثّ العقيد الغامدي، الجميع على متابعة ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وتوجيهات ورسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني مع التمنيات للجميع بالسلامة .// انتهى //13:02ت م0062