الجزائر 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في كلمته للجزائريين أن وباء فيروس كورونا صار قضية أمن قومي وأمن صحي تهم الجميع، مشيرًا إلى أنه لن يتأخر عن اتخاذ تدابير أكثر حزمًا حفاظًا على حياة المواطنين.وأشارت الصحف إلى دخول دول العالم في حالة أزمة حقيقية استنفرت على إثرها مختلف هيئاتها ومؤسساتها الرسمية وأغلقت حدودها لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره ، موضحةً أنه فرض انكماشًا غير مسبوق على الاقتصاد العالمي.وتطرقت إلى تكليف الرئيس العراقي برهم صالح أمس محافظ النجف سابقًا عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة لإخراج البلاد من حالة الفراغ السياسي منُذ شهر ديسمبر الماضي.// انتهى //13:11ت م0067