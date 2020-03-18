الرباط 23 رجب 1441 ه موافق 18 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المغربية اليوم خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها حالتين قادمتين من فرنسا، وحالتين قادمتين من إسبانيا، وحالة واحدة قادمة من مصر.وأوضحت في بيان صادر لها أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بلغ 49 حالة مؤكدة، وحالتي وفاة.// انتهى //13:22ت م0070