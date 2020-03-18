الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأطلقت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) أمس مبادرة (أبدع مع جسفت من بيتك)، التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية لرعاية الإبداع وتنمية الذوق الفني، واستثمار الوقت بممارسات فنية مثمرة وإبرازها من خلال التواصل الإلكتروني.وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور منال الرويشد أن الجمعية تلتزم بقرارات الحكومة الرشيدة التي تهتم بسلامة أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي التزاماً بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وأضافت أن الجمعية وجهت عبر قنوات التواصل الاجتماعي دعوة للمشاركة في المبادرة من خلال : (عرض صور الأعمال الفنية، التصوير المباشر للرسم في المرسم ، تسجيل عروض تفاعلية وورش فنية، تقديم فكرة أو رأي أو مناقشة، عرض لكتاب تم قراءته، تعريف بصالات عرض ومتاحف، تعريف بالفنانين بمختلف أجيالهم ، انتاج فكري متنوع من أعضاء الجمعية وغيرهم داخل وخارج المملكة وكذلك من الشباب وذوي الإعاقة حتى ما دون سن 18 سنة من الموهوبين والمبدعين والمتميزين.ولفتت أن الجمعية ستوجه قريبا دعوة للحوار حول بعض الموضوعات وستطلق مسابقات إلكترونية، كما وستنشر الأعمال من خلال الجمعية أو بتفاعل من أفراد المجتمع من حساباتهم الشخصية أو حسابات جهات ذات علاقة بالفن التشكيلي.// انتهى //13:35ت م0074