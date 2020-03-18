جيزان 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسحذرت إمارة منطقة جازان ممثلة بإدارة الأمن السيبراني, منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز والتابعة لها, من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.// انتهى //13:36ت م0075