عام / إمارة منطقة جازان تحذر من رسائل مشبوهة تحوي روابط بمؤشرات انتشار كورونا
الأربعاء 1441/7/23 هـ الموافق 2020/03/18 م واس
جيزان 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس
حذرت إمارة منطقة جازان ممثلة بإدارة الأمن السيبراني, منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز والتابعة لها, من التعامل مع الرسائل المشبوهة والتصيدية التي تحوي روابط خاصة بمؤشرات انتشار فيروس كورونا.
وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تجنب مثل هذه الرسائل والحرص التام على أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.
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