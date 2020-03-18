لندن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسشغلت تغطية تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد حيزاً كبيراً من اهتمامات الصحف البريطانية في نسخها الورقية والإلكترونية وفي مقدمتها الإجرءات المالية التي أعلن عنها وزير المالية للحد من التأثيرات السالبة على الإقتصاد في هذه الأوقات.وشملت الحزمة الإقتصادية ضمانات حكومية بقيمة أكثر من 330 مليار جنية إسترليني لتوفير السيولة للأزمة للشركات والأعمال الصغيرة، إضافة إلى إعفاءات ضريبية ومنح تستهدف الشركات الصغيرة وذوي الدخل المحدود.ونقلت صحف اليوم تقارير متنوعة عن الإجراءات التي إتخذتها بلدان أوروبية وشرق أوسطية ضمن مساعي إحتواء وعلى خلفية إرتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من مئتي ألف حالة.// انتهى //14:28ت م0090