سكاكا 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، اجتماعاً عن بُعد من مقر إقامة سموه بمدينة سكاكا، مع ريئس غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية.وأكد سموه في مستهل الاجتماع الذي عقده عن بعد يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورون .واستمع سموه من الدكتور الشهراني لشرح عن أعمال غرفة العمليات المشتركة ، حيث لم يتم تسجيل أي حالة بالمنطقة ولله الحمد، كما استعرض سموه جهود اللجنة التي تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق أعلى درجات السلامة الصحية في الأسواق والأماكن العامة ودور الإيواء وتدريب موظفي الاستقبال فيها على تطبيق الاجراءات الاحترازية الموصى بها.وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال الاجتماع على تنفيذ ما اصدرته الدولة من قرارات واجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا واقفال جميع المحلات والأسواق التي تنطبق عليها قرارات الإقفال.ووجه سمو أمير منطقة الجوف رسالة شكر وتقدير لمنسوبي الصحة ومن يعملون في الخطوط الأمامية لما يقومون به من جهود لمكافحة الفيروس.وفي نهاية الاجتماع أكد سموه على استمرار أعمال غرفة العمليات المشتركة بصفة مستمرة وعقد الاجتماع مع سموه بشكل دوري وعند الحاجة.ودعا سموه الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .//انتهى//14:34ت م0094