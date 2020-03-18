عرعر 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واستمكنت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم، من ضبط مستودع يحتوي على كميات كبيرة من البضائع الغير صالحة للأستخدام الآدمي والتي بلغت نحو 4 طن ومحفوظة بطريقة عشوائية وذلك خلال جولاتها الرقابية.وأضحت أمانة الحدود الشمالية أنه تم تحرير محضراً بكافة المضبوطات تمهيداً لمصادرتها وإتلافها حسب الطرق المتبعة ، مبينه أنها ستكثف الجولات التفتيشية الرقابية، التي تهدف للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات ذات العلاقة بالمخالفات البلدية على المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940.// انتهى //14:58ت م0097