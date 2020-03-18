دكا 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلنت بنجلاديش اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وأربع حالات إصابة أخرى، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة إلى 14 حالة.وأوضحت المتحدثة باسم معهد مكافحة الأمراض المعدية والسيطرة على الأمراض والبحوث ميرجادي سابرينا فلورا، أن المتوفى يبلغ من العمر / 70 عاما/ وكان يعاني من ظروف مرضية مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم وخلل في وظائف الكلى.وبينت أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في بنجلاديش 14 حالة، يتلقون العلاج في مستشفى متخصصة في دكا.وأشارت المتحدثة إلى أن ثلاث من بين الحالات الأربعة المصابة الجديدة تعود لأشخاص عادوا مؤخرا من الخارج، والحالة الرابعة لمرأة بأسرة أحد الأشخاص العائدين من الخارج.// انتهى //16:16ت م0120