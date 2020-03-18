الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات اجتماعه للربع الأول لعام 2020 اليوم ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة صُباح بن عبدالله الكريديس ، وذلك عبر تقنية الإتصال المرئي ، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) .وعبر مجلس الإدارة خلال اجتماعه عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يجده قطاع الرياضة من القيادة الحكيمة - أيدها الله - ووزارة الرياضة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، التي تولي سلامة جميع الرياضيين اهتمامًا بالغًا يتماشى مع توصيات اللجنة المعنية لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدين أن قرار تعليق النشاط الرياضي يأتي حرصًا على سلامة الجميع والسعي لدرء المخاطر الصحية.من جهته بارك المجلس نجاح إستضافة المملكة العربية السعودية لطواف السعودية " 2020" في العاصمة الرياض ، مؤكدين على قدرة المملكة لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية العالمية.وأوصى الإجتماع بتصعيد لاعبين المنتخب السعودي المميزين بحسب توصية الجهاز الفني للمنتخب والاستفادة من مراكز تدريب الاتحاد الدولي للدراجات " UCI " لصقل موهبتهم وتطويرها ، كما تم الاطلاع على التقريرين المالي والمشاركات المجتمعية.// انتهى//16:22ت م0122