رياضي/ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات يعقد اجتماعه الأول لعام 2020 عبر الاتصال المرئي
الأربعاء 1441/7/23 هـ الموافق 2020/03/18 م واس
الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس
عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات اجتماعه للربع الأول لعام 2020 اليوم ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة صُباح بن عبدالله الكريديس ، وذلك عبر تقنية الإتصال المرئي ، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) .
وعبر مجلس الإدارة خلال اجتماعه عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يجده قطاع الرياضة من القيادة الحكيمة - أيدها الله - ووزارة الرياضة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، التي تولي سلامة جميع الرياضيين اهتمامًا بالغًا يتماشى مع توصيات اللجنة المعنية لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدين أن قرار تعليق النشاط الرياضي يأتي حرصًا على سلامة الجميع والسعي لدرء المخاطر الصحية.
من جهته بارك المجلس نجاح إستضافة المملكة العربية السعودية لطواف السعودية " 2020" في العاصمة الرياض ، مؤكدين على قدرة المملكة لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية العالمية.
وأوصى الإجتماع بتصعيد لاعبين المنتخب السعودي المميزين بحسب توصية الجهاز الفني للمنتخب والاستفادة من مراكز تدريب الاتحاد الدولي للدراجات " UCI " لصقل موهبتهم وتطويرها ، كما تم الاطلاع على التقريرين المالي والمشاركات المجتمعية.
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16:22ت م
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