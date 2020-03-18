أبها 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واستفقد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة ،اليوم ، عددا من الأسواق التموينية بالمحافظة لمتابعة تطبيق تلك الأسواق للإجراءات الوقائية ومعايير السلامة والاشتراطات الصحية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، حيث اطلع على التجهيزات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها إدارات تلك الأسواق للوقاية من انتشار هذا الفيروس، وخصوصا عمليات تعقيم وتطهير العربات والثلاجات وجميع الأقسام وتوفير جميع مستلزمات الوقاية من قفازات وكمامات ومواد معقمة .وأكد ابن سبره لجميع الموظفين والعاملين في هذه المنشآت أهمية الالتزام بالإشتراطات الصحية وتوفير كافة المواد الاستهلاكية والغذائية للمستهلك والتقيد بالأسعار وجودة المنتجات .// انتهى //16:23ت م0123