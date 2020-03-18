كيغالي 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8 حالات.وذكرت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن المريض هو مواطن يبلغ من العمر 35 عامًا وصل إلى البلاد يوم الاثنين قادما من دبي.وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين وسط مخاوف من انتشار الفيروس.// انتهى //16:23ت م0124