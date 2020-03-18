عام / ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا في رواندا الى 8 حالات
الأربعاء 1441/7/23 هـ الموافق 2020/03/18 م واس
كيغالي 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8 حالات.
وذكرت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن المريض هو مواطن يبلغ من العمر 35 عامًا وصل إلى البلاد يوم الاثنين قادما من دبي.
وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين وسط مخاوف من انتشار الفيروس.
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16:23ت م
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