القطيف 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واستقوم الفرق الميدانية في بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها حاليا بجولات تفتيشية على مختلف الأسواق والمحال التجارية ، وذلك في إطار سعيها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن الجولات الصحية الميدانية استهدفت ١٣١٦ محلًا في مختلف مدن وقرى المحافظة ، مشيرًا إلى أن تلك الجولات قد أسفرت عن إغلاق ٥٢ محلًا، وتوجيه ٣١١ إنذارًا للمحلات المخالفة للاشتراطات الصحية.وأضاف أن البلدية قامت أيضا خلال الأيام الماضية برش المبيدات والمطهرات في الأسواق و ألعاب الأطفال و المشايات و الواجهات البحرية ، إضافة إلى رفع أنقاض ونفايات صلبة بلغت ١٧٩٤٤م٢، بالإضافة إلى رفع ٦١٧٥ طنًا من النفايات المنزلية ، و كسح ١٠٢ ساحة ، وغسل ١٠٩٤ برميلا و ٦٩٥ حاوية وصيانة ٩٠ حاوية .وأكد المهندس الحسيني أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية مؤخرًا لمواجهة فايروس "كورونا "، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية و القروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة بمتابعة من معالي أمين المنطقة الشرقية.ونوه رئيس بلدية محافظة القطيف بتعاون المواطنين في محافظة القطيف مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس " كورونا"، داعيًا للتماشي مع هذه الإجراءات حتى زوال خطر الفيروس.// انتهى //16:24ت م0125