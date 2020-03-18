الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسبدأت الإدارة العامة للتدريب بالمديرية العامة للجوازات تنفيذ برامج التدريب عن بعد وذلك انطلاقاً من التوجيهات المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة والمحافظة على الصحة العامة .حيث قام مركز تدريب الجوازات باستكمال دورة الفرد الأساسي (نساء) عن بُعد، بالإضافة إلى عقد بعض الدورات التخصصية وكذلك الدورات الحتمية، والحتمية التنشيطية، باعتبارها شرط أساسي من شروط الترقية نظاماً، والعمل جاري حالياً لتنظيم بقية الدورات والبرامج وتحويلها على نظام التدريب عن بُعد بما يحقق الأهداف المنشودة حرصاً من المديرية العامة للجوازات على رفع مستوى أداء منسوبي القطاع من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مختلف المواقع بإدارات وفروع الجوازات وجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.// انتهى //16:24ت م0126