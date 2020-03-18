الرباط 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسدعت السلطات المغربية مواطنيها إلى التقيد والحد من تنقلاتهم والتزام "العزلة الصحية" في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس.وأكد بيان مشترك صدر اليوم عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التسوق أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، مع سهر السلطات المحلية والقوات العمومية على توجيه المواطنين من أجل احترام هذه التدابير.وأضاف البيان أن هذا الإجراء يدخل في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني.وأشار البيان إلى أن متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية ستبقى متوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع البلاد.// انتهى //16:25ت م0127