الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء , منشأة مخالفة خَزّنت أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية.وبناء عليه تم مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.وحذرت وزارة التجارة كافة المستوردين المخالفين الذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات التي لديهم ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً , من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //16:27ت م0128