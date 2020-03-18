نجران 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واستتواصل أعمال الفرق الميدانية التابعة لصحة منطقة نجران على مدار اليوم في نقاط الفرز البصري في مداخل مدينة نجران،لتقديم خدمات الفحص الصحي للمسافرين، وتوعيتهم بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).وتقدم الفرق الطبية التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، عبر نقاط الفرز البصري خدمات قياس درجة حرارة الجسم عبر جهاز للقياس بالأشعة تحت الحمراء لتقيم الحالات وفرزها ،كما تنظم ورش تدريبية لكيفية استخدام المعقمات بالطرق الصحيحة وكيفية غسل اليدين للقضاء على الجراثيم،إلى جانب توزيع النشرات الطبية التي تحتوي على الأساليب والإجراءات السليمة للوقاية من الفيروس.// انتهى //16:30ت م0129