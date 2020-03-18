نيامي 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع بالنيجر مقتل 50 عنصرًا من جماعة "بوكوحرام" خلال معركة دارت في منطقة تومور جنوب شرق البلاد.وقالت في بيان اليوم: إن عناصر من "بوكوحرام" مدجّجة بالأسلحة هاجمت - على متن نحو 20 آلية - مركز الاستطلاع العسكري في المنطقة التابعة لمقاطعة ديفا بالقرب من نيجيريا.وأكدت أن القوات الأمنية والدفاعية تمكنت من التصدي للهجوم، واعتقلت العديد من المشتبه بهم وضبط آليتين وأسلحة كثيرة.وأضاف البيان أن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي سقوط جريح واحد في صفوف القوات ومقتل 50 من بوكوحرام، موضحاً أن وحدات من الجيش لاحقت فلول المهاجمين حتى مخبئهم على ضفة بحيرة تشاد.// انتهى //16:34ت م0130