المنامة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,374.90 بانخفاض قدره 4.60 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 592.18 بانخفاض قدره 6.78 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و997 ألفا و69 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 583 ألفا و558 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 87 صفقة.// انتهى //16:35ت م0131