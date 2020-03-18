سكاكا 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف عن توفر عدد 10 وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان وفق التخصصات التالية " الجراحة العامة، الطب الباطني ، جراحة الوجه والفكين ، العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان ، الاستعاضة السنية المتحركة والثابتة" .واشترطت العمادة التي تستقبل الطلبات يوم 23 / 7 / 1441هـ وحتى يوم 1 / 8 / 1441هـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.ودعت العمادة الراغبين في التقديم إلكتروني على الرابط التالي: https://mps.ju.edu.sa/JURecruitment/juPublic/public/main.xhtml .// انتهى //16:47ت م0135