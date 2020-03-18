الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ( 35 ) مقيماً لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 10 مرات , وفيما يلي أسماء المتبرعين وهم :حسين محمد إبراهيم محمد ، عوض عبدالعزيز محمد عالم ، سيراج عمر آدم موسى ، أحمد حافظ محمد أبو بكر ، سعيد سعدو الرفاعي ، مجيف الرحمن يوسف سيات ، سامر محمود عبدالعزيز عبدالله ، أحمد إبراهيم حسن محمد ، فينود بريم سينغ ، عبدالعزيز حبيب الله ، عبدالمؤمن زهري النشيواتي ، عبدالله أحمد مرشد علي ، إبراهيم نور حسين آدم ، عبدالله سامي محمد حبيب ، نصير أحمد محمد صابر ، محمد يوسف حمد نزال ، إبراهيم العقبي النوي تركي ، عزيز محمد ، عماد محمد حمدي شالاتي ، محمد محمد مراد قوطه ، أيمن سالم صالح عفي ، يحيى فارس العيسى ، عبدالله عبدالكريم طومان ، جمال أبو ضيف علي بخيت ، أيمن محمد شحاته علي ، بيريندت فونتلانيلا ربيرا ، إشرالدين شريف الدين شريف الدين ، فتحي إبراهيم حامد شحوم ، محمد بحر الدين ، مصطفى محمد سيد عبدالمجيد ، شاكر محمود قائد البغدادي ، فارس محمد أيمن البظ ، مارك أنتوتي كوربوز ريحالا ، حسين أمان نر هسين ، الآن راميريز دياز .// انتهى //17:00ت م0136