بانجول 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلنت غامبيا تسجيل أول إصابة بفيروس " كورونا" المستجد، وذلك بعد إعلان الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل احتواء انتشار الوباء.وأفاد وزير الصحة الغامبي أحمدو لامين ساماته في بيان اليوم، أن السلطات سجلت إصابة سيدة بالفيروس قادمة من المملكة المتحدة.وأوضح أن المصابة قامت بعزل نفسها عند ارتفاع درجة حرارتها قبل أن يتم أخذ عينة منها ويثبت إيجابية إصابتها بالفيروس، مؤكدًا أنه سيتم التواصل مع جميع الركاب الذين كانوا متواجدين على الرحلة ذاتها أو المخالطين بها ليتم عزلهم.// انتهى //17:13ت م0137