أبوجا 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلنت زيمبابوي وناميبيا حالة الطوارئ في عموم البلاد ضمن التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.وقال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا في مؤتمر صحفي: إنه "تم فرض حظر السفر إلى الدول الأكثر معاناة من الفيروس" ضمن إطار حالة الطوارئ، مشيراً إلى تعليق جميع الأنشطة المحلية بالبلاد بما فيها الثقافية والرياضية، إضافة إلى تعليق كل من معرض التجارة الدولي، ويوم الاستقلال الوطني.وأوضح منانغاغوا أن البلاد لم تسجل أي إصابة بكورونا حتى الآن، مضيفًا أنه لن يتم تعليق عملية التعليم في البلاد لهذا السبب.كما أعلنت الحكومة الناميبية عن حالة الطوارئ في البلاد بسبب كورونا، وإيقاف جميع الأنشطة الجماعية وعملية التعليم لمدة شهر في هذا الإطار.وحتى الآن اجتاح كورونا 30 دولة أفريقية، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 400 حالة.// انتهى //17:15ت م0139