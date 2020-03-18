تبوك 23 رجب 1441 هـ الموافق 18مارس 2020 م واسأكدت أمانة منطقة تبوك على الإدارات المعنية بها وجميع البلديات التابعة بتهيئة مساحات مناسبة لإقامة صلاة الجنازة داخل المقابر قبل الدفن، ‏كما وجهت بضرورة التأكيد على مغاسل الموتى في المساجد المخصصة باستقبال وتجهيز الجنائز خلال فترة سريان قرار إيقاف الصلوات الخمس بجميع المساجد والجوامع، بشرط أن لا يكون هناك كثافة بشرية في المغاسل، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.جاء ذلك بناءً على قرار هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد ، وعدم إغلاق مغاسل الموتى، مع بقاء المساجد والجوامع مغلقة وأن تكون صلاة الجنائز في المقابر وتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل بتنفيذ ذلك.// انتهى //17:16ت م0140