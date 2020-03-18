بريدة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسمكّنت جامعة القصيم عددا من طلبتها في الدراسات العليا من إتمام مناقشة رسالة الماجستير , عبر نظام وزارة التعليم الخاص بمواصلة الدراسة عن بعد.‏حيث تمت مناقشة سبع رسائل ماجستير "عن بعد"، 3 منها في كلية التصاميم، ورسالة واحدة في كلية الهندسة، وأخرى في كلية الحاسب، ورسالة في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، وأخرى في كلية التربية، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الجامعة لمناقشات لرسائل علمية عن بعد، وقد جاءت هذه الخطوة كمبادرة من الجامعة لمساعدة الباحثين وضمان حصولهم على المؤهل دون تأخير.وكانت أول رسالة علمية قد تمت مناقشتها عن بعد عقب قرار التعليق، رسالة لطالبة، والتي حصلت على درجة الماجستير بعد مناقشة رسالتها التي حملت عنوان "توظيف الزخارف التقليدية في منطقة نجد"، وتمت المناقشة عبر نظام إدارة التعليم الإلكتروني "بلاك بورد" من خلال الفصول الافتراضية، بحضور إلكتروني لقرابة 85 شخصا من الأساتذة والطالبات.هذا، ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة خلال فترة التعليق مناقشة عدد آخر من الرسائل التي وافقت على مناقشتها عمادة الدراسات العليا بالجامعة.// انتهى //17:33ت م0143