الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عزمها على دراسة تقديم استثناءات لدعم عملائها من الشركات والأفراد وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية تتمثل في المهل الزمنية لمقدمي الطلبات الذين لديهم عائق باستكمال المتطلبات وفق المهل النظامية المنصوص عليها في أنظمة الملكية الفكرية المحلية في كافة المجالات التي تقدمها من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية تمكين الملكية الفكرية عطفاً على ما يشهده العالم من انتشار لفايروس كورونا المستجد.وأوضحت الهيئة، أن الخدمات الإلكترونية تسهّل إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa للاستفادة من خدمات العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، الأصناف النباتية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وللبلاغات والشكاوى عبر البريدsaip@saip.gov.sa وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa والرقم المباشر للهيئة 920021421.// انتهى //17:34ت م0144