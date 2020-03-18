نيويورك 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسرحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، باعتماد الجمعية الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى مؤخراً قانوناً لحماية الطفل يجرم تجنيدهم واستغلالهم، مؤكدة أن هذا القانون يمثل خطوة قوية لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات بحقهم.ودعت الممثلة الخاص للأمين العام إلى وضع خطة وقائية وطنية لوقف حدوث الانتهاكات ضد الأطفال قبل ارتكابها، مشيرة إلى استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات في جهودها لإنهاء ومنع جميع الانتهاكات ضد الأطفال.وحثت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على التعجيل باعتماد مشروع البروتوكول لتسليم الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة إلى الجهات الفاعلة في مجال حماية الأطفال المدنيين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من دعم إعادة الإدماج المناسب.// انتهى //17:43ت م0145