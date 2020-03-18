عام / ارتفاع عدد حالات كورونا في هولندا إلى 2051 والوفيات 58
الأربعاء 1441/7/23 هـ الموافق 2020/03/18 م واس
أمستردام 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس
أكد مسؤولون في مجال الصحة الهولندية اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 346 حالة، ليصل إلى 2051 في زيادة بنسبة 20 بالمئة عن اليوم السابق، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.
وقال المعهد الوطني للصحة في بيان إن الأرقام الأحدث تزيد إجمالي عدد الوفيات إلى 58، مضيفاً أن الحالات متركزة في إقليم برابانت في جنوب هولندا وتشمل 485 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
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17:45ت م
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