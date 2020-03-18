أمستردام 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأكد مسؤولون في مجال الصحة الهولندية اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 346 حالة، ليصل إلى 2051 في زيادة بنسبة 20 بالمئة عن اليوم السابق، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.وقال المعهد الوطني للصحة في بيان إن الأرقام الأحدث تزيد إجمالي عدد الوفيات إلى 58، مضيفاً أن الحالات متركزة في إقليم برابانت في جنوب هولندا وتشمل 485 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.// انتهى //17:45ت م0146