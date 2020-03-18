عام / " الأرصاد " تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران
الأربعاء 1441/7/23 هـ الموافق 2020/03/18 م واس
نجران 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تسبب في شبة انعدام في الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة.
وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.
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17:58ت م
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