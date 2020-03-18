عمّان 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واساتخذت الحكومة الأردنية اليوم قرارات وتوصيات اقتصادية لمساعدة القطاع الخاص الأردني على مجابهة الأزمة الناتجة عن فايروس كورونا المستجد.وقال وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس: إن القرارات شملت تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات على القطاعات الداخلية كافة، وعلى القطاعات الخارجية مثل التموين والأدوية، إضافة للسماح للشركات بدفع 30% فقط من الرسوم الجمركية وتأجيل 70% لاحقاً بشرط تعهد غير بنكي، وتسهيل الإجراءات الرقابية في إدخال البضائع.وشملت القرارات والتوصيات تقسيط فواتير الكهرباء للقطاعات الاقتصادية المتضررة بناء على طلب منها، وإيقاف إجراءات التحصيل (الشيكات)، وإيقاف الإجراءات على الشيكات الراجعة والكمبيالات غير المحصلة، وصرف بدل التعطل للمؤمّن عليهم والمجازين دون راتب في قطاعات محددة (السياحة والتجارة والنقل).// انتهى //19:12ت م0169