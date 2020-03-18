الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان بالإجراءات الاحترازية التي طبقتها الجهات المعنية بالمملكة لمواجهة فيروس كورونا.وأكد العجلان أن التعليق الاحترازي للأعمال في غرفة الرياض لم يؤثر على سير خدمات المشتركين نظرا لاكتمال منظومة الخدمات الالكترونية حيث تم تنفيذ نحو 5000 عملية للمشتركين خلال اليوم الأول.وبين العجلان أن موظفي الغرفة على أتم الجاهزية لتذليل أي عوائق حيث تم تشكيل فريق عمل من قيادات الغرفة لهذا الغرض وتتم متابعة الأعمال بشكل مستمر ودقيق على مدار 24 ساعة .ودعا العجلان جميع مشتركي الغرفة إلى الاستفادة من الخدمات الالكترونية عبر بوابة أعمالي، مؤكداً أن قنوات التواصل مفتوحة على مدار الساعة سواء عبر حسابات الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي حساب الغرفة الرئيس @RiyadhChamber، وحساب خدمة العملاء @Rdcci_Care، وعبر البريد الالكتروني E-services@rdcci.org.sa، بالإضافة غلى مركز الاتصال الموحد 920004565 من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرًا .// انتهى //19:13ت م0170