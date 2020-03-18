أبها 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسخصصت البلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير حوالي 230عاملا مدعمين بنحو 60 آلية ومعدة متنوعة وذلك لتقديم خدمات رش وتطهير وتعقيم المرافق العامة بكافة مدن ومحافظات المنطقة.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن البلديات الفرعية باشرت فعليا أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المرافق العامة ، وذلك ضمن عدة إجراءات احترازية اتخذتها الأمانة مسبقا للوقاية من تفشي فايروس كورونا.وأشار الحميدي إلى أن المواقع التي تم تطهيرها حتى يوم أمس بلغت نحو 78 موقعا ، ونفذت 90 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية و شملت تلك الاعمال بلديات مربه ومدينة سلطان والشعف والسودة وطبب .// انتهى //19:14ت م0171