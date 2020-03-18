الخرطوم 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسأعلن التحالف الحاكم في السودان عن تشكيل وفد للتواصل مع المكون العسكري في مجلس السيادة بشأن تشكيل المجلس التشريعي.وأفاد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان صادر عنه بتأخر تكوين المجلس التشريعي, مشددًا على ضرورة الإسراع بتشكيله وذلك بتسمية وفد للتواصل مع المكون العسكري حوله.وأكد المجلس الذي يعد أعلى سُلطة في التحالف، استمرار النقاش مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى لتشكيل مجلس تشريعي متفق عليه، مع اقتراب موعد التوصل إلى سلام والمحدد له التاسع من أبريل المقبل.// انتهى //19:16ت م0173