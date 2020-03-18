الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسدعا المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أفراد المجتمع الى عدم الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعدم تداول المعلومات المغلوطة حوله.وأكد المركز على أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا الجديد لها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، مما يؤدي بدوره إلى ظهور إضطرابات نفسية تتمثل في القلق والإكتئاب والخوف المبالغ فيه، محذرًا في ذات الوقت من تداول الشائعات وضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية،ويسعى المركز خلال الفترة الحالية إلى رفع الوعي النفسي لدى المجتمع لمواجهة فيروس كورونا الجديد من خلال حملات توعوية، وتقديم معلومات وإستشارات نفسية عبر تطبيق قريبون ومركز الاتصال. وقد أطلق عبر حسابه على تويتر منذ بداية الأسبوع الحالي حملة للتوعية النفسية بفيروس كورونا تناولت عدة موضوعات هامة منها: اضطراب القلق وفيروس كورونا، والطرق المثلى لتوعية الأطفال بفيروس كورونا، وتوصيات للعاملين في مجال الصحة النفسية، بالإضافة الى تعزيز الصحة النفسية بشكل عام وخطوات لتعزيزها أثناء العمل عن بعد.// انتهى //19:17ت م0174