واشنطن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسفرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات على كيانات وأفراد انخرطوا في نشاط يمكّن السلوك العنيف للنظام الإيراني.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صادر عنه "إن تصرفات هؤلاء الأفراد والكيانات توفر عائدات لنظام طهران، الذي قد يستخدمها لتمويل الإرهاب ونشاطات أخرى مزعزعة للاستقرار، مثل الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت القوات العراقية وقوات التحالف في قاعدة التاجي العسكرية في العراق.وأضاف أن العقوبات ستحرم النظام الإيراني من الدخل الأساسي الذي يحصل عليه من صناعته البتروكيماوية، وتزيد من عزلتها الاقتصادية والدبلوماسية, مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق عقوباتها على طهران بشكل كامل.وأشار بومبيو إلى أن العقوبات تستهدف سبع شركات نظراً لانخراطها عن علم في صفقة كبيرة لشراء أو امتلاك أو بيع أو نقل أو تسويق منتجات بتروكيماوية من إيران.وتشمل هذه الكيانات السبعة كلاً من: شركة (International Proprietary Limited) الجنوب إفريقية، وشركات (McFly Plastic HK Limited)، وشركة (Saturn Oasis Co)، وشركة (Sea Charming Shipping Company Limited) التي تتخذ جميعها من هونج كونج مقراً لها، والشركات الصينية (Dalian Golden Sun Import & Export Co)، وشركة (Tianyi International Dalian Co)، وشركة (Aoxing Ship Management Shanghai Ltd).وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الأفراد المستهدفون من العقوبات، هم من المسؤولين التنفيذين في الشركات المذكورة وهم محمد حسن تولاي، وحسين تاكامولي، ورضا عبدزادة سمناني.// انتهى //19:23ت م0176