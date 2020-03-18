الخرطوم 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسبدأت وزارة الطاقة والتعدين بالسودان في وضع التدابير الاحترازية لتفادي انتشار فايروس كورونا المستجد بمناطق التعدين التي تبلغ 70 سوقًا في 14 ولاية سودانية.وقال مدير الإدارة العامة للتعدين التقليدي بوزارة الطاقة والتعدين المهندس عبد الله علي أحمد شم في تصريح له اليوم: إن مناطق التعدين التقليدي تشهد حراكًا كبيرًا من آلاف المعدنين خاصة في الأسواق الحدودية مع مصر وإريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، مشيرًا إلى عدم تسجيل حالة إصابة حتى الآن بمناطق التعدين.وأعرب عن مخاوفه من انتقال الوباء للأسواق الحدودية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الأجانب، مؤكداً قيام مكاتب إدارة البيئة والسلامة للشركة السودانية للموارد المعدنية في الولايات كافة بحملات التوعية عبر المنشورات والرسائل الصوتية في أوساط المعدنين، إضافة إلى وجود سيارات الإسعاف المنتشرة بأسواق التعدين لتأمين سلامة المعدنين.// انتهى //19:24ت م0177