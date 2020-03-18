واشنطن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، فيما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.وقالت الإدارة: إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس، لتصل إلى 453.7 مليون برميل.كما أوضحت أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بواقع 563 ألف برميل الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 118 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.// انتهى //19:25ت م0178