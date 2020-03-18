القاهرة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واسسلم وزير الخارجية المصري سامح شكرى اليوم رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بخصوص تطورات ملف سد النهضة.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم: إن الوزير شكري سلم الرسالة خلال لقائه مع رئيس جنوب أفريقيا الذي بحث فيه الجانبان تطورات ملف سد النهضة، وعدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية.// انتهى //19:28ت م0180